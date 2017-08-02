Башкирия в числе лидеров по реализации мероприятий Года экологии - Илдар Хадыев

УФА, 2 августа 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Министр природопользования и экологии Башкортостана Илдар Хадыев на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» рассказал о реализации мероприятий Года экологии в республике и о новых реформах в сфере природопользования.

По словам Илдара Хадыева, Башкортостан в числе лидеров по реализации мероприятий в рамках Года экологии в России. Только за семь месяцев в республике прошло около семи тысяч мероприятий экологической направленности. Об этом говорят и всевозможные «зеленые рейтинги», где регион традиционно занимает лидирующие позиции. В частности, Башкортостан занял первое место в рейтинге активности в Год экологии, также республика вошла в Топ-10 российских регионов по экологической активности населения. А такие природные объекты, как природный парк «Кандры-Куль» и заповедник «Шульган-Таш», вошли в список наиболее благоприятных для экотуризма в России.

«Этим летом в Уфе в рамках Года экологии прошли два масштабных мероприятия — это II Международный экологический форум, Всероссийский детский экологический фестиваль и семейный праздник «Зеленые крылья». В конце года ожидается еще одно крупное событие — ввод в Уфе новых очистных сооружений стоимостью свыше 11 миллиардов рублей. Проект реализуется благодаря инвестициям компании «Башнефть»», — сообщил министр.

Говоря о природоохранных реформах, Илдар Хадыев отметил, что большие перемены ожидают россиян, в том числе и жителей Башкортостана, в сфере сбора, хранения и переработки твердых бытовых отходов. Согласно нововведениям, в республике будут созданы несколько территориальных схем движения отходов, установлены новые нормативы накопления ТБО для физических и юридических лиц. Изменения вступят в силу к началу 2019 года.

«Мы не пошли по пути сжигания отходов, как это делают в Подмосковье или в Татарстане. Оптимальным для нас стало решение о строительстве мусороперерабатывающих комплексов. На сегодняшний день в республике уже десять таких заводов. Предполагается строительство еще девяти», — рассказал глава природоохранного ведомства.

Значительные перемены ожидаются и в контрольно-надзорной деятельности министерства. Прежде всего это скажется на количестве плановых проверок. Их количество снизится с 1200 до 600. Как считает министр, главная цель проверок — это «предупреждение и недопущение экологически неблагоприятных явлений, а не количество штрафов».