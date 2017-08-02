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2 августа Среда

Уфа   °

Фотофакт: В Уфе у проспекта Салавата Юлаева «появились ноги»

ОБЩЕСТВО

Фотофакт: В Уфе у проспекта Салавата Юлаева «появились ноги» Фото: группа «БашДТП»

Фотофакт: В Уфе у проспекта Салавата Юлаева «появились ноги» Фото: группа «БашДТП»

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе автолюбители стали свидетелями необычной ситуации на проспекте Салавата Юлаева. В группе «БашДТП» «ВКонтакте» 2 августа появилась фотография, на которой видно, как с моста по улице Губайдуллина через проспект Салавата Юлаева висят чьи-то ноги.

«Проспект Салавата Юлаева делает ноги», — пошутил автор снимка.

Одни подписчики автогруппы предположили, что незнакомец, возможно, пытается забраться на мост. Другие заметили, что это работник, вешающий рекламный баннер. Выбранный автором снимка ракурс оказался удачным, фотография вызвала эмоции.

Теги: фотофакт, юмор
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