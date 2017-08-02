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Башкортостан и Уфу презентуют в Индонезии как столицу Фольклориады 2020 года

КУЛЬТУРА

Башкортостан и Уфу презентуют в Индонезии как столицу Фольклориады 2020 года Фото: Эдуард Дильмухаметов

Башкортостан и Уфу презентуют в Индонезии как столицу Фольклориады 2020 года Фото: Эдуард Дильмухаметов

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Башкортостан и Уфу этой осенью презентуют в Индонезии как столицу Фольклориады 2020 года. Об этом заявил глава республики Рустэм Хамитов в ходе состоявшейся сегодня в Доме Правительства РБ встречи с официальной делегацией провинции Западная Ява Республики Индонезия.

«В 2020 году, через три года, в нашей республике пройдет VI Всемирная Фольклориада. Это культурная Олимпиада, в которой примут участие более 70 стран мира, — сказал Рустэм Хамитов. — Пользуясь случаем, я приглашаю, господин Губернатор, творческие коллективы Западной Явы принять участие в этом крупнейшем форуме этнической культуры. В октябре этого года наша делегация посетит Индонезию для участия в работе Всемирного конгресса Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств. И мы будем презентовать Башкортостан и Уфу как столицу Фольклориады 2020 года».

В свою очередь, губернатор индонезийской провинции Западная Ява Ахмад Херьяван отметил, что приветствует идею проведения в Башкортостане Всемирной Фольклориады.

«Мы понимаем, насколько важно развивать этническую культуру. Несмотря на то, что Индонезия в целом знаменита этническим и культурным многообразием, всё же самое большое многообразие присуще именно нашему региону, Западной Яве. Надеемся, что сможем поучаствовать в культурной Олимпиаде», — сказал губернатор.

Он высказал удовлетворение по поводу того, что делегация Башкортостана планирует в октябре посетить Индонезию, а также выразил надежду, что визит коснется не только столицы государства Джакарты, но встречи пройдут и в столице Западной Явы Бандунге.

Теги: фольклориада
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