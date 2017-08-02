Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.84 ↓

EUR 70.73 ↓

2 августа Среда

Уфа   °

В Башкирии 3 августа прогнозируются небольшой дождь и туман на дорогах

ОБЩЕСТВО

В Башкирии 3 августа прогнозируются небольшой дождь и туман на дорогах Фото: автор

В Башкирии 3 августа прогнозируются небольшой дождь и туман на дорогах Фото: автор

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Башкортостана в четверг, 3 августа, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха ночью составит +11, +16 градусов, днем +22, +27.

В республиканском МЧС водителей предупредили об утреннем тумане с видимостью 500-1000 метров на автодорогах. В ведомстве отметили, что при грозе ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

Теги: погода
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть