В Башкирии 3 августа прогнозируются небольшой дождь и туман на дорогах Фото: автор В Башкирии 3 августа прогнозируются небольшой дождь и туман на дорогах Фото: автор

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Башкортостана в четверг, 3 августа, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха ночью составит +11, +16 градусов, днем +22, +27.

В республиканском МЧС водителей предупредили об утреннем тумане с видимостью 500-1000 метров на автодорогах. В ведомстве отметили, что при грозе ожидаются порывы ветра до 17 м/с.