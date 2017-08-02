Глава УФАС по Башкирии положительно оценил работу ведомства Фото: Георгий Шишкин Глава УФАС по Башкирии положительно оценил работу ведомства Фото: Георгий Шишкин

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Исполняющий обязанности руководителя УФАС по Башкортостану Рузалин Хабибуллин положительно оценил итоги работы ведомства за первые шесть месяцев текущего года.

Как заявил на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» Рузалин Хабибуллин, по итогам 2016 года Башкортостанское УФАС заняло пятое место среди других территориальных органов антимонопольной службы России.

«Надеемся, что в 2017 году мы ниже не опустимся. Сохраним и, может быть, даже приумножим результаты», — отметил он.

По словам руководителя, в первом полугодии этого года Управлением выдано 84 предупреждения. Возбуждено и рассмотрено 46 дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Большинство дел, или около 83 процентов возбуждено после рассмотрения поступивших заявлений.

«Злоупотребление доминирующим положением остается одним из самых распространенных нарушений антимонопольного законодательства. За январь-июнь текущего года нами выдано 20 предупреждений, возбуждено и рассмотрено шесть дел по фактам злоупотребления доминирующим положением», — сообщил журналистам глава УФАС по Башкортостану.

В числе самых характерных нарушений — навязывание невыгодных условий договора, а также необоснованный отказ от заключения договора.

«Сохраняется высокая доля нарушений в электроэнергетике в объеме всех выявленных нарушений по фактам злоупотребления доминирующим положением. В первом полугодии 2017 года доля нарушений в этой сфере составила 61,5 процента», — констатировал Рузалин Хабибуллин.