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Председатель Следственного комитета России взял на контроль дело о ДТП в Башкирии с гибелью школьника-мотоциклиста

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Председатель Следственного комитета России взял на контроль дело о ДТП в Башкирии с гибелью школьника-мотоциклиста Фото: Андрей Старостин

Председатель Следственного комитета России взял на контроль дело о ДТП в Башкирии с гибелью школьника-мотоциклиста Фото: Андрей Старостин

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о смертельном ДТП в Башкортостане. Об этом сообщается на сайте СКР.

По инициативе республиканских следственных органов из-за повышенного общественного резонанса были приняты к производству материалы уголовного дела, возбужденного органами полиции в отношении 35-летнего жителя Челябинской области. Он подозревается в преступлении по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемый задержан.

Председатель Следственного комитета России поручил следователям детально отработать версию об умышленном наезде на подростков, озвученную в СМИ.

Как сообщало агентство «Башинформ», днем 31 июля недалеко от деревни Кучуково Учалинского района нетрезвый 35-летний отдыхающий из Челябинской области, управляя «Фольксвагеном Пассат», совершил столкновение с мотоциклом «Стелс». 13-летний подросток-мотоциклист из Миасского района Челябинской области от полученных травм скончался. 12-летний пассажир мотоцикла получил перелом ноги.

Теги: СКР, СКР по РБ, ДТП
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