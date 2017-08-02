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2 августа Среда

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Благодаря поддержке БСК в Стерлитамаке появился троллейбус-музей

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ОБЩЕСТВО

Благодаря поддержке БСК в Стерлитамаке появился троллейбус-музей

Фото: БСК

Благодаря поддержке БСК в Стерлитамаке появился троллейбус-музей

Фото: БСК

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

Первый в Башкирии музей на колесах, посвященный Афганской войне, провез по городу Стерлитамаку почетных пассажиров — матерей и вдов погибших военнослужащих. С инициативой создания троллейбуса-музея выступил совет ветеранов участников боевых действий в Афганистане Башкирской содовой компании.

Совет ветеранов участников боевых действий БСК ведет активную работу по патриотическому воспитанию. В его составе те, кто прошел Афганистан, Чечню и другие «горячие точки». Их боевые заслуги — достойный пример патриотизма и армейской славы для подрастающего поколения. Большое место в работе с молодежью занимают проведение различных соревнований в городских профессионально-технических училищах, школах, гимназиях, посвященных погибшим в ходе локальных войн, организация военно-спортивных игр в детских оздоровительных лагерях, встречи и материальная поддержка матерей и вдов героев.

«Мы благодарны руководству Башкирской содовой компании за поддержку нашей идеи по увековечиванию памяти погибших воинов. Считаю, что троллейбус-музей будет иметь большое значение в патриотическом воспитании молодежи нашего города», — сказал председатель совета ветеранов участников боевых действий в Афганистане БСК Радик Ишмуратов.

«У нас разные благотворительные проекты: реконструкция и ремонт больниц и школ, парков и скверов. Мы поддерживаем массовый детский спорт и молодежные инициативы, — подчеркнул заместитель генерального директора по организационной и кадровой политике БСК Владимир Ануфриев. — А сегодняшнее мероприятие — патриотическое. И это крайне важно для ветеранов, молодежи, для каждого жителя Стерлитамака — знать и помнить тех, кто отдал свою жизнь за наше мирное сегодня и завтра!».

Теги: память, музей, БСК
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