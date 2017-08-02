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2 августа Среда

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Газета «Истоки»: Что волнует жителей Башкирской Ургинки?

КУЛЬТУРА

Газета «Истоки»: Что волнует жителей Башкирской Ургинки? Фото: Айгуль Зианбердина

Газета «Истоки»: Что волнует жителей Башкирской Ургинки? Фото: Айгуль Зианбердина

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В тридцать первом номере газеты «Истоки» можно узнать, какие проблемы волнуют жителей деревни Башкирская Ургинка Зианчуринского района республики. Там в июле проходила встреча односельчан, и был организован круглый стол, посвященный насущным вопросам: рыболовству, приграничной торговле с Казахстаном, отношениям с нефтяниками и лесозаготовителями, возможностям размещения на селе крупных продовольственных целевых заказов для «Ашана», «Ленты» и других сетевых гигантов. Подробности сообщает Иршат Зианбердин.

В другой своей публикации он приводит расшифровку арабописьменных текстов медали поэтических соревнований «Эйтеш» времен Хазарского каганата и государства Караханидов (VII-XI вв.). Артефакт обнаружен в Калтасинском районе республики.

Украшением номера является обширная рецензия Галарины на фильм режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью». В частности, автор отмечает: «Полифония большого разнонационального города отражается в фильме с большой долей реализма. Каждый мегаполис является культурным институтом неписаных правил урбанистического общежития. Задача художника — лучшее из этого показать, худшее высмеять».

Главный редактор еженедельника Айдар Хусаинов предлагает вниманию отрывок из своего романа «Культур-мультур».

Кроме того, в номере читатель обнаружит подборку стихотворений Владимира Гладких, рецензию на рассказ Салавата Вахитова «Цертлихе Кэтхен», публикации о нетронутых уголках природы на территории Кировского района Уфы, о персональной выставке уфимского живописца, графика и графического дизайнера Михаила Ткача в выставочном зале «Ижад» Башкирского художественного музея им. М.В. Нестерова и другие материалы.

Теги: Истоки
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