Российские поликлиники заработают по новой модели Фото: автор Российские поликлиники заработают по новой модели Фото: автор

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Правительство России утвердило паспорт приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Его реализация позволит сократить очереди, время записи на прием к врачу и ожидания пациентов у кабинета врача, сроки прохождения диспансеризации. Проект направлен на повышение качества оказываемых услуг и уровень удовлетворенности пациентов процессами организации работы поликлиник.

«Запрос людей на быстрое и вежливое обслуживание очевиден. Это, казалось бы, простые вещи, тем не менее, они имеют серьезное значение. Кстати сказать, в свое время мы столкнулись с этим в сфере государственных услуг, и создание МФЦ изменило ситуацию. Нужно попробовать сделать что-то подобное в сфере здравоохранения. Естественно, не по содержанию, потому что это абсолютно разные сферы, а именно по подходам», — отметил на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам премьер-министр Дмитрий Медведев.

Проект будет реализован до 1 апреля 2023 года. Экспериментальная часть будет реализована в 2018-2019 годах — более 300 медицинских организаций будут оказывать помощь пациентам по новой модели. К концу 2022 года на усовершенствованный уровень выйдут не меньше четырех тысяч лечебных заведений.

В 2018 году в 50% медорганизаций должны быть отлажены процедуры реагирования на отклонения от сроков ожидания оказания медпомощи врачом, в 2020 году — в 75%, в 2022 году — 95%. Для этого будет создана автоматизированная система мониторинга доступности первичной медико-санитарной помощи. Она позволит контролировать в том числе, насколько оперативно можно записаться к специалисту и время ожидания у кабинета врача.

«Недостатки наших поликлиник всем известны. Более того, они типовые, здесь нет особой разницы от региона к региону, они повторяются в разных местах. Опыт ряда регионов показал, что за счет современной организации работы можно улучшить ситуацию в разы. Новую программу нам предстоит также опробовать, тщательно проанализировать результаты, а затем, если нужно, скорректировать и только тогда внедрять повсеместно», — подчеркнул премьер-министр.