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УФАС по Башкирии выявило нарушения при заключении контракта на закупку видеокамер для уфимских дорог

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УФАС по Башкирии выявило нарушения при заключении контракта на закупку видеокамер для уфимских дорог Фото: Олег Яровиков

УФАС по Башкирии выявило нарушения при заключении контракта на закупку видеокамер для уфимских дорог Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкортостану добилось приостановки исполнения контракта на закупку видеокамер для автодорог в Уфе.

Организатором торгов выступило Министерство экономического развития РБ. Заказчиком — Управление коммунального хозяйства г. Уфы.

Этот случай исполняющий обязанности руководителя УФАС по РБ Рузалин Хабибуллин назвал самым ярким за два месяца своей работы на новом посту.

«В июне к нам поступила жалоба. Мы ее рассмотрели, признали нарушение, выдали предписание. Однако, несмотря на наше предписание, заказчики заключили контракт, — сообщил на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» глава ведомства. — Здесь нарушение заключалось в том, что документация была разработана под конкретного и единственного поставщика. Мы с этим не согласились и обратились с иском в суд о принятии обеспечительных мер, чтобы контракт не исполнялся. Суд удовлетворил наши требования. Сегодня состоялось первое предварительное судебное заседание. «Предварительное» говорит о том, что судья рассматривает требования сторон. Основное заседание отложено на конец августа».

По его словам, максимальная сумма контракта на закупку видеокамер составляла почти 90 миллионов рублей. Позже «спустились до 60 миллионов рублей».

«На нашей стороне в качестве заинтересованного лица выступило Управление ГИБДД по Башкортостану, которое тоже не согласно с данными, так скажем, видеокамерами. За два месяца моей работы на новом посту — это, пожалуй, самый яркий случай», — подчеркнул исполняющий обязанности руководителя УФАС по РБ.

По информации РБК-Уфа, речь идет об аукционе, результаты которого были подведены в мае: в ходе торгов цена контракта была снижена с 80 до 59,8 млн рублей. Предметом аукциона была установка камер фото- и видеофиксации на улицах и дорогах местного значения Уфы.

Заказчиком выступало Управление коммунального хозяйства и благоустройство города. В торгах участвовали «Башинформсвязь», предложившая 60,2 млн рублей, и ООО «ИТБ», ставшее в итоге победителем. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге и специализируется на разработке и реализации проектов информационной безопасности. Контракт был заключен 9 июня.

Теги: УФАС по РБ, госзакупки, нарушения, видеокамеры
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