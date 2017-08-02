Тренер футбольной команды «Арарат-Москва» пропагандирует мини-футбол в сельском районе Башкирии Фото: Филюс Ибрагимов















Тренер футбольной команды «Арарат-Москва» пропагандирует мини-футбол в сельском районе Башкирии Фото: Филюс Ибрагимов

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В селе Тарказы Ермекеевского района состоялся турнир по мини-футболу на приз ООО АПК «Тарказинский». Идею проведения спортивного мероприятия в прошлом году выдвинул один из учредителей сельхозпредприятия «Тарказинский», депутат Государственного Совета Республики Коми, земляк ермекеевцев и спонсор состязаний Альмир Бадыков. Призовые турнира составляют от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.

Футбольные баталии прошли с участием семи команд. Они сыграли 14 матчей в группах за право выхода в плей-офф. За призовые места боролись четыре команды. В итоге «бронза» оказалась у команды села Спартак, «серебро» — у команды студентов села Ермекеево, «золото» — у команды молодежи райцентра, села Ермекеево. «Золотые» бутсы достались самому техничному игроку — Айнуру Ситдикову из села Тарказы, лучшим нападающим признан Иван Максимов (село Спартак).

Кубки, грамоты, медали и денежные призы игрокам вручили глава администрации Ермекеевского района Ильшат Райманов и почетный гость турнира, двукратный чемпион России по футболу, бывший вратарь московского «Динамо», ныне тренер команды «Арарат-Москва» и школы «Спартакиада» Андрей Сметанин. Мяч со своей личной подписью, а также подписью Рината Дасаева тренер «Арарата-Москвы» вручил лучшему вратарю — Ренату Камалиеву из села Ермекеево.

«Альмир Бадыков — большой любитель футбола. С ним нас связывают давние дружеские связи. Я являюсь куратором Народной футбольной лиги (НФЛ), а он — официальным представителем НФЛ в Республике Коми. Мы хотим призвать играть в футбол и приобщить к здоровому образу жизни как можно большее количество людей. Я с удовольствием принял предложение Альмира Бадыкова участвовать в ермекеевском турнире и пропагандировать футбол на его малой родине», — поделился впечатлениями от турнира известный голкипер.

На следующий год планируется сделать турнир открытым, а село Тарказы станет центром проведения в районе турнира по мини-футболу, сообщила заведующая информационно-аналитическим сектором администрации муниципалитета Энже Шафикова.