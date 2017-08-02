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2 августа Среда

Уфа   °

Спасатели предотвратили гибель пловца, пытавшегося покорить реку Уфимку

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Спасатели предотвратили гибель пловца, пытавшегося покорить реку Уфимку Фото: Олег Яровиков

Спасатели предотвратили гибель пловца, пытавшегося покорить реку Уфимку Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе вечером 1 августа спасатели, дежурившие на пляже «Водопад», предотвратили трагедию на воде. Как рассказала агентству «Башинформ» пресс-секретарь столичной «Службы спасения 112» Яна Калинина, один из отдыхающих решил переплыть реку Уфимку.

Пловец быстро добрался до середины реки. Выйдя на судовой ход, спасатели заметили, что силы мужчину стали покидать. Они не стали ждать, когда пловец окончательно обессилит, и пришли ему на выручку.

В ведомстве отметили, что 27-летний мужчина, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теги: Служба спасения, происшествие на воде
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