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2 августа Среда

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В Октябрьском пройдут сборы для юных борцов Башкирии

СПОРТ

В Октябрьском пройдут сборы для юных борцов Башкирии Фото: федерация греко-римской борьбы РБ

В Октябрьском пройдут сборы для юных борцов Башкирии Фото: федерация греко-римской борьбы РБ

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С 14 по 28 августа в Октябрьском пройдут тренировочные мероприятия по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2004 годов рождения. Ожидается участие около 80 юных борцов со всей республики.

Над совершенствованием спортсменов будут работать опытные тренеры — старший тренер сборной Башкортостана по младшим юношам Ильдар Карипов, старший тренер по юношам Дамир Ахмедзянов, а также Владимир Бикбаев, Азат Зарипов и Дмитрий Франк.

Участников тренировочного мероприятия ожидают ежедневные двухразовые тренировки, утренняя зарядка и водные процедуры на местном водоеме. Одним из основных требований к участникам является наличие полиса страхования жизни и здоровья, отметили в пресс-службе Федерации греко-римской борьбы РБ.

По вопросам участия звонить: 8-927-927-97-70.

Теги: греко-римская борьба
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