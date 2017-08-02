В Октябрьском пройдут сборы для юных борцов Башкирии Фото: федерация греко-римской борьбы РБ В Октябрьском пройдут сборы для юных борцов Башкирии Фото: федерация греко-римской борьбы РБ

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С 14 по 28 августа в Октябрьском пройдут тренировочные мероприятия по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2004 годов рождения. Ожидается участие около 80 юных борцов со всей республики.

Над совершенствованием спортсменов будут работать опытные тренеры — старший тренер сборной Башкортостана по младшим юношам Ильдар Карипов, старший тренер по юношам Дамир Ахмедзянов, а также Владимир Бикбаев, Азат Зарипов и Дмитрий Франк.

Участников тренировочного мероприятия ожидают ежедневные двухразовые тренировки, утренняя зарядка и водные процедуры на местном водоеме. Одним из основных требований к участникам является наличие полиса страхования жизни и здоровья, отметили в пресс-службе Федерации греко-римской борьбы РБ.

По вопросам участия звонить: 8-927-927-97-70.