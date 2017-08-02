Спортсмен из Башкирии стал победителем первенства мира по вольной борьбе среди юниоров в Финляндии Фото: федерация греко-римской борьбы РБ Спортсмен из Башкирии стал победителем первенства мира по вольной борьбе среди юниоров в Финляндии Фото: федерация греко-римской борьбы РБ

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Спортсмен из Башкортостана стал победителем первенства мира по вольной борьбе среди юниоров в Финляндии. В составе сборной России выступал воспитанник уфимской школы №14 Абдул Ахмедов, который боролся в весовой категории до 60 кг.

По словам пресс-секретаря Федерации греко-римской борьбы РБ Елены Ледяйкиной, «спортсмен провел на ковре четыре схватки. На предварительном этапе Ахмедов после двух побед встретил отчаянное сопротивление со стороны иранца Йонеса Эмамичогаи и обыграл его с разницей в один балл. В финале Абдулу не было равных, ему понадобилась всего одна минута, чтобы тушировать представителя США Митчела Макки».

Тренирует Абдула Ахмедова Абубакар Алиев.