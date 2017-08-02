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2 августа Среда

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Глава УФАС по Башкирии прокомментировал решение о возбуждении дела против операторов «большой четверки»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Глава УФАС по Башкирии прокомментировал решение о возбуждении дела против операторов «большой четверки»

Фото: Георгий Шишкин

Глава УФАС по Башкирии прокомментировал решение о возбуждении дела против операторов «большой четверки»

Фото: Георгий Шишкин

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Башкортостану Рузалин Хабибуллин прокомментировал решение ФАС о возбуждении дела в отношении крупнейших мобильных операторов из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге.

Как сообщало агентство «Башинформ», Федеральная антимонопольная служба надеется на полную отмену роуминга в стране до I квартала 2018 года.

Ранее ведомство вынесло компаниям МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 предупреждение.

В июле ФАС предупредила крупнейших мобильных операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и поездках внутри России, что фактически означает отмену внутрисетевого роуминга.

Операторы должны были изменить условия тарифных планов в течение двух недель после предупреждения. Также им предписали за 10 дней уведомить абонентов об изменениях. В противном случае ФАС пообещала возбудить против операторов антимонопольное дело. На его рассмотрение отводится три месяца, и возможно продление еще на шесть.

«Этим занимается центральный аппарат УФАС России. Операторам «большой четверки» выдано обязательное для исполнения предупреждение. Я думаю, что оно будет исполнено, поскольку полностью законно, — заявил на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» и.о. руководителя УФАС по Башкортостану. — Действительно, операторы не несут никаких издержек, когда тот или иной абонент находится в другом регионе. Поэтому внутренний роуминг должен быть отменен. Думаю, что к концу года всё будет исполнено».

Теги: УФАС по РБ
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