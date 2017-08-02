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2 августа Среда

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Детей защитят от интернета - в России появится национальная система фильтрации интернета

ОБЩЕСТВО

Детей защитят от интернета - в России появится национальная система фильтрации интернета Фото: Алексей Майшев, «Известия»

Детей защитят от интернета - в России появится национальная система фильтрации интернета Фото: Алексей Майшев, «Известия»

УФА, 2 августа 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Детей в России от негативного контента защитят с помощью национальной системы фильтрации интернета (НаСФИТ), куда войдут только сайты из «белого списка». Об этом пишут «Известия».

До конца первого квартала 2019 года планируется разработать архитектуру и прототип НаСФИТ, определить необходимые ресурсы. До конца первого квартала 2020 года система должна быть введена в эксплуатацию.

По словам главы Лиги безопасного интернета Дениса Давыдова, в обсуждении находятся два варианта реализации системы. Первый — фильтрация трафика только в образовательных учреждениях. Второй — фильтрация по умолчанию для всех пользователей Рунета. Граждане смогут посещать сайты из «белого списка», а чтобы получить доступ к нефильтрованному контенту, нужно будет написать заявление интернет-провайдеру или снять соответствующую «галочку» в личном кабинете.

У Лиги безопасного интернета есть собственный «белый список» сайтов, в котором уже более миллиона ресурсов.

Теги: интернет
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