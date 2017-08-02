Стало известно, кто представит Башкортостан на Международном конкурсе «Мисс Азия» Фото: Айбулат Акбутин Стало известно, кто представит Башкортостан на Международном конкурсе «Мисс Азия» Фото: Айбулат Акбутин

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Со 2 по 12 августа в Республике Тыва пройдет Международный конкурс красоты «Мисс Азия-2017». Республику Башкортостан на конкурсе представит модель студии «Bashkirian Beauty», победительница Республиканского конкурса башкирских красавиц «Хылыукай-2017» Земфира Байдавлетова.

Земфире 18 лет, она первокурсница БГПУ им. М. Акмуллы — профессиональное обучение по профилю информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии, родилась в Кармаскалинском районе. Земфира — восьмой по счету и самый младший ребенок в многодетной семье.

По условиям конкурса «Мисс Азия» участницы должны представить культуру и национальный костюм своего народа, продемонстрировать творческие, спортивные и дизайнерские способности. Земфиру на конкурсе сопровождает директор студии «Bashkirian Beauty», обладательница титула «Вице Мисс Азия-2004» Альбина Усманова.

«Земфира обладает природной красотой и грацией, безупречными модельными параметрами (рост 176, 85-60-90) и необходимым сценическим опытом, — говорит Альбина. — Земфира очень целеустремленная и ответственная, и у нее есть все шансы на победу!».

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