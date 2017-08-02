В программе «Уралкинофест» будут представлены два башкирских фильма

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В программе кинофестиваля «Уралкинофест» будут представлены два новых башкирских фильма — «Бабич» Булата Юсупова и «Из Уфы с любовью» Айнура Аскарова.

Уральский открытый фестиваль российского кино пройдет во второй раз в Екатеринбурге и городах Свердловской области с 2 по 8 сентября. Будут показаны 119 картин в 20 кинозалах Екатеринбурга и области. Председатель жюри — российский режиссер, сценарист Андрей Прошкин. Вход на все сеансы — свободный.

В прошлом году «Уралкинофест» посетили более 50 тысяч человек.