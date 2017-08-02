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2 августа Среда

Уфа   °

Наставник шоу «Танцы» на ТНТ Мигель открывает танцевальную школу в Уфе

КУЛЬТУРА

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Наставник шоу «Танцы» на ТНТ Мигель открывает в Уфе школу танцев. Хореографическое учреждение будет носить название PROТАНЦЫ.

«Мы начинаем путь по нашей любимой Родине в новом формате. Мы будем учить вас танцевать! Я с гордостью и лёгкой дрожью сообщаю вам, что открывается второй танцевальный центр PROТАНЦЫ. Первым городом станет Уфа! — написал Мигель на своей странице в Instagram. — Осенью мы начнём набор всех желающих! До встречи! Я приеду!».

Школа будет находиться по адресу: проспект Октября, 79/1. Планируется, что здесь будут преподаваться все основные стили: классика, модерн, contemporary, hip-hop, vogue, pole dance, джаз-фанк и множество других.

Теги: ТНТ, Танцы на ТНТ
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