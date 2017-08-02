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2 августа Среда

Уфа   °

Матч «Уфа» - «Ахмат» в прямом эфире БСТ прокомментирует Геннадий Орлов

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Футбольный матч «Уфа» — «Ахмат» в прямом эфире Башкирского спутникового телевидения прокомментирует известный спортивный журналист Геннадий Орлов. Об этом сообщила пресс-секретарь телерадиокомпании «Башкортостан» Люция Давлиева.

Чемпионаты мира и Европы, Олимпийские игры — за плечами мэтра почти 45 лет работы спортивным комментатором. Прямая трансляция матча башкирской команды с «Ахматом» начнется 5 августа в 16.45.

«Игра будет замечательная, серьезное противостояние. Будет очень интересный матч», — говорит Геннадий Орлов.

Теги: футбол
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