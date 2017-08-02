В Уфе в ночь на 3 августа закроют движение по улице 50 лет СССР Фото: с сайта администрации Уфы В Уфе в ночь на 3 августа закроют движение по улице 50 лет СССР Фото: с сайта администрации Уфы

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в ночь на четверг, 3 августа, закроют движение по улице 50 лет СССР — в связи с укладкой верхнего слоя асфальтового покрытия.

2 августа с 21 часа до шести утра будет полностью ограничено движение по улице 50 лет СССР на участке от улицы Клавдии Абрамовой до улицы Менделеева.

«Дороги с качественным дорожным покрытием можно получить только при соблюдении всех технологических циклов. Для обеспечения прочного сцепления нижнего и верхнего слоев асфальта, полимеризации покрытия, необходимо полное перекрытие движения транспорта», — пояснили в пресс-службе администрации Уфы.