Фестиваль «Музыки Мира» в Санкт-Петербурге откроет башкирская этно-группа «Йатаган»

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Второй день фестиваля «Музыки Мира» в Санкт-Петербурге откроет башкирская этно-группа «Йатаган». Коллектив выступит в номинации «Этно-электро». Об этом сообщили в пресс-службе исполкома Курултая башкир со ссылкой на заместителя председателя петербургского Курултая Люцию Буканову.

Международный этнический фестиваль «Музыки Мира» пройдет 12-13 августа. На него съедутся представители разных регионов России (Карелии, Бурятии) и зарубежья — Казахстана, Франции. Праздник пройдет в центре Санкт-Петербурга, в Шереметевском дворце, где сейчас располагается Музей музыки.

Фестиваль в 2016 году учредил Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства. Идея фестиваля — сохранение национальных традиций и одновременно стремление говорить со зрителями на современном музыкальном языке. Хедлайнеры фестиваля «Музыки мира» — прославленные музыканты, получившие международное признание.

«Если европейская классическая музыка прочно входит в культурный опыт любого современного человека, то этническая, традиционная музыка часто остается на периферии интересов. Между тем она оригинальна, самодостаточна, всегда современна, способна говорить с каждым о его корнях. Фестиваль «Музыки мира» видит свой долг в попытке исправить этот исторический перекос», — говорят организаторы фестиваля.