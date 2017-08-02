Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.84 ↓

EUR 70.73 ↓

2 августа Среда

Уфа   °

Корреспондент Башкирского спутникового телевидения узнал, сколько стоит километр комфорта

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Корреспондент службы новостей Башкирского спутникового телевидения Азат Садреев выехал в Чишминский район, где жители самостоятельно собрали деньги на строительство дороги.

Жители улицы Садовой деревни Боголюбовки теперь могут считать себя дорожными строителями. И хоть сданная в эксплуатацию проезжая часть не асфальтированная, а лишь покрытая укатанным щебнем, мучения сельчан остались лишь в воспоминаниях.

«В непогоду, в дождливый сезон дорога была непригодной. Сюда не могла приехать скорая помощь, сами жители иногда не могли ни выехать, ни заехать», — говорит жительница деревни Боголюбовка Любовь Емельянова.

Решение построить дорогу самостоятельно было принято на сходе граждан. Свой посильный вклад внесли жители 60 дворов, расположенных по улице Садовой. Теперь деньги можно тратить на бензин, а не на запасные части, говорят местные автолюбители. Жители признаются, что без помощи сельсовета у них бы ничего не получилось. Местные власти поддержали инициативу земляков — арендовали за свой счет дорожную технику.

«С каждого двора на стройку уличного масштаба собирали от двух до пяти тысяч рублей в год на протяжении четырех лет, — рассказывает журналист БСТ Азат Садреев. — Километр комфорта обошелся сельчанам в полмиллиона рублей. Кстати, во время строительства не пропало ни одной копейки».

Как сообщила пресс-секретарь БСТ Люция Давлиева, инициативы жителей улицы Садовой строительством одной лишь дороги не ограничиваются. В ближайшие дни у них появится современная детская площадка, которую установят силами сельсовета. Следующий грандиозный проект, который коснется уже всей деревни, — реконструкция пусть небольшого, но столь необходимого моста. Решение о его ремонте уже рассматривается в районной администрации. Подробности — в ближайших выпусках новостей на главном канале республики.

Теги: БСТ
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть