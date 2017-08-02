Корреспондент Башкирского спутникового телевидения узнал, сколько стоит километр комфорта

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Корреспондент службы новостей Башкирского спутникового телевидения Азат Садреев выехал в Чишминский район, где жители самостоятельно собрали деньги на строительство дороги.

Жители улицы Садовой деревни Боголюбовки теперь могут считать себя дорожными строителями. И хоть сданная в эксплуатацию проезжая часть не асфальтированная, а лишь покрытая укатанным щебнем, мучения сельчан остались лишь в воспоминаниях.

«В непогоду, в дождливый сезон дорога была непригодной. Сюда не могла приехать скорая помощь, сами жители иногда не могли ни выехать, ни заехать», — говорит жительница деревни Боголюбовка Любовь Емельянова.

Решение построить дорогу самостоятельно было принято на сходе граждан. Свой посильный вклад внесли жители 60 дворов, расположенных по улице Садовой. Теперь деньги можно тратить на бензин, а не на запасные части, говорят местные автолюбители. Жители признаются, что без помощи сельсовета у них бы ничего не получилось. Местные власти поддержали инициативу земляков — арендовали за свой счет дорожную технику.

«С каждого двора на стройку уличного масштаба собирали от двух до пяти тысяч рублей в год на протяжении четырех лет, — рассказывает журналист БСТ Азат Садреев. — Километр комфорта обошелся сельчанам в полмиллиона рублей. Кстати, во время строительства не пропало ни одной копейки».

Как сообщила пресс-секретарь БСТ Люция Давлиева, инициативы жителей улицы Садовой строительством одной лишь дороги не ограничиваются. В ближайшие дни у них появится современная детская площадка, которую установят силами сельсовета. Следующий грандиозный проект, который коснется уже всей деревни, — реконструкция пусть небольшого, но столь необходимого моста. Решение о его ремонте уже рассматривается в районной администрации. Подробности — в ближайших выпусках новостей на главном канале республики.