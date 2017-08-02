Смертельное ДТП в Башкирии: один человек погиб, двое пострадавших Фото: Госавтоинспекция по РБ





Смертельное ДТП в Башкирии: один человек погиб, двое пострадавших Фото: Госавтоинспекция по РБ

УФА, 2 августа 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Смертельное ДТП произошло ночью в Белебеевском районе на 11 км автодороги Белебей — Приютово. По информации республиканской Госавтоинспекции, столкнулись «Лада Калина» под управлением 39-летнего местного жителя и «Mitsubishi ASX», за рулем которого находилась 25-летняя жительница Татарстана. В результате аварии водитель «Калины» скончался до приезда скорой помощи. Водитель «Mitsubishi» и его 26-летний пассажир госпитализированы.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 21 получил травмы, сообщает ГИБДД по РБ.