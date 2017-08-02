Жители одного из районов Уфы на сутки останутся без горячей и холодной воды Фото: Ксения Калинина Жители одного из районов Уфы на сутки останутся без горячей и холодной воды Фото: Ксения Калинина

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» на сутки отключит подачу горячей и холодной воды в Калининском районе башкирской столицы.

Как сообщили на предприятии, в Калининском районе, с 10 часов 3 августа до 9 утра 4 августа горячей и холодной воды не будет по адресам:

ул. Интернациональная, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 91/1, 93, 95, 95/1, 101, 103, 103/1, 133, 135;

ул. Первомайская, 44/1, 46, 48, 50/1, 50, 52, 56, 58, 58/1, 58/2, 62, 64, 64/1, 66/2;

ул. Машиностроителей, 9;

ул. Невского, 3, 4, 5, 5/1, 7, 9, 11, 6, 6/1, 8;

ул. Победы, 6, 8, 10, 10а, 12, 12/1.

3 августа, с 11 до 17 часов в Кировском районе холодную воду отключат по следующим адресам:

ул. Кирова, 47, 47/1, 47/2;

ул. Достоевского, 110, 110/1, 112;

ул. Пархоменко, 69, 71, 73.