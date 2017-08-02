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2 августа Среда

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Фильм «Из Уфы с любовью» идет на рекорд: в орбите более 70 городов России

КУЛЬТУРА

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Продолжается всероссийский прокат фильма «Из Уфы с любовью». Кино режиссера Айнура Аскарова, которому вчера исполнилось 30 лет, идет на рекорд в истории башкирского кинематографа. 2 августа премьера состоится в кинотеатре студии «Ленфильм» (Санкт-Петербург), а 3 августа — в кинотеатре «Октябрь» на Арбате (Москва). Показы также проходят в 71 городе России, в том числе Феодосии (Крым), Казани, Новосибирске, Челябинске, Сургуте, Туле, Донецке, Ростове-на-Дону, Самаре. Список городов с каждым днем растет.

На днях премьера с участием создателей фильма прошла в Екатеринбурге. На презентации были представители разных городов, среди которых был разыгран мед из Башкирии. Прокат в этом городе продолжится до октября.

Показы фильма «Из Уфы с любовью» возобновляются и в уфимском кинотеатре «Ультра». Скоро будет четыре месяца, как лирическая комедия вышла на экраны родного города.

Теги: кино
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