Тариф «Игровой» от Bashtel выходит в море - на фрегате «Адмирал Макаров» от World of Warships Фото: bashtel.ru Тариф «Игровой» от Bashtel выходит в море - на фрегате «Адмирал Макаров» от World of Warships Фото: bashtel.ru

УФА, 2 августа 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Пользователям тарифного плана «Игровой», разработанного специально для поклонников онлайн-игр, стал доступен эксклюзивный сторожевой корабль «Адмирал Макаров» в популярной военно-морской игре World of Warships, а также другие игровые преимущества.

При подключении тарифного плана «Игровой» от Bashtel и активации опции «World of Tanks/World of Warships» каждый абонент в дополнение к существующим преимуществам в «Танках» получит премиум-корабль шестого уровня «Адмирал Макаров» под руководством командира с тремя очками навыков, а также премиум-аккаунт в военно-морском онлайн-экшене World of Warships. Премиум-аккаунт позволяет игрокам быстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50 процентов к заработку кредитов и опыта.

«Среди наших абонентов много фанатов World of Tanks. Они с большим интересом встретили появление специального тарифного плана «Игровой», в котором сочетаются высокая скорость передачи данных, эксклюзивная военная техника и прокачанная команда. Теперь в тарифе появилось специальное предложение для поклонников военно-морской игры World of Warships и игроки могут проверить себя в бою и на суше, и на море», – отметил генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» Марат Долгоаршинных.

«Тариф «Игровой» не только предоставляет выгодные условия при подключении: он дает возможность начинающим игрокам опробовать преимущества премиум-аккаунта и уникальные модели военной техники, — говорит Константин Каменев, глава отдела Business Development на территории СНГ. — «Танкисты» уже успели насладиться тарифным планом, и мы с радостью предоставляем эту возможность и морским командирам».

Bashtel, как один из крупных телеком-операторов Республики Башкортостан, предлагая широкую линейку тарифов на «Домашний интернет» для различных стилей потребления, также развивает нишевые предложения Одно из таких целевых предложений – тарифный план «Игровой», который стал доступен для подключения в ноябре 2016 года, и с тех пор пользуется высокой популярностью среди онлайн-игроков.

Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания Bashtel на сайте bashtel.ru и по бесплатному телефону 8-800-347-81-66.