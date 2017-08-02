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2 августа Среда

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В Кармаскалинском районе Башкирии на год ограничено движение на трассе Уфа-Оренбург

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В Кармаскалинском районе Башкирии на год ограничено движение на трассе Уфа-Оренбург Фото: Олег Яровиков

В Кармаскалинском районе Башкирии на год ограничено движение на трассе Уфа-Оренбург Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Кармаскалинском районе ограничено движение на федеральной трассе Р-240 Уфа-Оренбург.

Федеральные дорожники приступили к строительству надземного пешеходного перехода на км 39+250 автомобильной дороги Р-240 Уфа-Оренбург. На время производства работ на участке ограничено движение автотранспорта. Завершить строительство пешеходного перехода планируется в августе 2018 года.

«Для проезда в прямом и обратном направлении открыта правая полоса в сторону Оренбурга, в соответствии с утвержденной временной схемой организации дорожного движения. Ограничение скорости движения на участке составит 40 километров в час, — сообщила специалист по связям с общественностью Упрдор «Приуралье» Алсу Бабичева. — Призываем водителей быть предельно внимательными на данном участке автомобильной дороги, соблюдать требования временных дорожных знаков и горизонтальной разметки».

Действующая автобусная остановка справа на км 39+150 временно переносится на 50 метров в сторону Уфы.

Теги: дороги, ремонт, Упрдор «Приуралье»
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