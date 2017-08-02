Башкирия в федеральных СМИ: бомбы не обнаружено, детишкам на молочишко, здесь споет Эдита Пьеха

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Российская газета» вчера сообщила, что «С железнодорожного вокзала Уфы эвакуировали 300 человек». Оказывается в Уфе из здания железнодорожного вокзала эвакуировали около 300 человек после сообщения о заложенной бомбе. Позже выяснилось, что тревога оказалась ложной.

«Интерфакс-Россия» подтверждает: «Взрывоопасных предметов в здании железнодорожного вокзала в Уфе не обнаружено». Информация о заложенной бомбе в здании железнодорожного вокзала в Уфе оказалась ложной, взрывное устройство не обнаружено, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе городской "Службы спасения 112" во вторник. "Кинологи обследовали здание вокзала. Никаких предметов, представляющих опасность, не найдено", — сказал сотрудник пресс-службы.

Другая новость, которую тиражировали федеральные СМИ, в частности, «Коммерсантъ», это «Бывшего вице-мэра Уфы приговорили к условному сроку за попытку мошенничества». Октябрьский райсуд Уфы приговорил к трем годам лишения свободы условно со штрафом 500 тыс. руб. бывшего замглавы администрации города по инвестполитике и финансам Ильдара Хасанова. Он признан виновным в покушении на мошенничество (ст. 30 ч. 3, ст. 159 ч. 4 УК РФ) после того как потребовал 1,8 млн руб. «отката» за поиск спонсора с главы местного филиала Военно-спортивного фонда ветеранов ФСБ. Такова суть дела. «Известия» объясняют столь мягкий приговор тем, что подсудимому были даны положительные характеристики с места работы и жительства, а также наличием у него двух несовершеннолетних детей.

Между тем, «"Салават Юлаев" победил "Торпедо" в матче Кубка губернатора Нижегородской области», о чем сообщает ТАСС и многие другие издания. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу уфимского клуба.

«Интерфакс-Россия» информирует народ, что «Росприроднадзор возбудил дело против Башнефти за разлив нефти в Башкирии», а ТАСС под заголовком «Росприроднадзор возбудил административное дело против «Башнефть-Добычи» за порчу земель», напоминает Управлению Росприроднадзора по Башкирии, что ранее Минэкологии региона сообщало, что в результате повреждения трубопровода, нефть попала в реку Аяз (приток реки Уфа) и в ручей без названия.

Многим поколениям известен пароль «Здесь живет Эдита Пьеха?». На днях популярной уже не менее полувека певице стукнуло 80, и через «Экспресс газету» эта самая Пьеха бодро информирует: «Я со своим возрастом на ты». Но вот что еще пишет эта газета: «...сейчас она мало выступает, однако недавно выступала в Башкирии, после чего ей предложили в сентябре поездить по республике с гастролями».