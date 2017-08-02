Синоптики Башкирии представили прогноз погоды на ближайшие дни Фото: автор Синоптики Башкирии представили прогноз погоды на ближайшие дни Фото: автор

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило прогноз погоды на ближайшие дни.

Сегодня в республике ожидается небольшой кратковременный дождь, местами до умеренного. В отдельных районах грозы, ливни, днем с градом. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Днем порывы до сильного. Температура воздуха днем составит 21-26 градусов.

3 августа синоптики прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью — от 11 до 16 градусов, днем воздух прогреется до плюс 22-27.

4 августа в регионе, согласно представленному прогнозу, ожидается местами небольшой кратковременный дождь. Днем, по северу — до умеренного. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью — от 11 до 16 градусов, днем — от 22 до 27.