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2 августа Среда

Уфа   °

В Уфе увидела свет новая книга литературных анекдотов Айдара Хусаинова

КУЛЬТУРА

В Уфе увидела свет новая книга литературных анекдотов Айдара Хусаинова Фото: соцсети

В Уфе увидела свет новая книга литературных анекдотов Айдара Хусаинова Фото: соцсети

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе увидела свет новая книга «Соло на айпаде» известного уфимского поэта и популярного блогера, главного редактора газеты «Истоки» Айдара Хусаинова. В книге с подзаголовком «Записные книжки цивилизованного человека» он выступает в жанре литературных анекдотов, иначе говоря, историй из жизни или баек. Герои его книги — Мустай Карим, Александр Касымов, Камиль Зиганшин, Ринат Миннибаев и многие другие известные и пока еще не очень творческие деятели.

«Это смешная и трогательная книга о том, как люди становятся мифом», — отмечает уфимская поэтесса Галарина. О книге также высказались российские писатели Александр Радашкевич и Иосиф Гальперин. «Сереже бы понравилось», — так сказала вдова Сергея Довлатова Елена. И действительно, Айдар Хусаинов в этой книге продолжает его творческий метод.

В конце августа планируется проведение презентации, а пока книгу можно приобрести, связавшись с автором через социальные сети.  

Теги: литература, книгоиздание
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