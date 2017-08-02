В Башкирии открывается летний лагерь для одаренных детей-удмуртов «Усточикар» Фото: с сайта susanin.news В Башкирии открывается летний лагерь для одаренных детей-удмуртов «Усточикар» Фото: с сайта susanin.news

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня в селе Вязовка Татышлинского района Башкортостана открывается международная профильная лагерная смена для одаренных детей-удмуртов «Усточикар» («Город мастеров»). Как и в прежние годы, здесь соберутся талантливые дети-удмурты в возрасте от 10 до 18 лет из Башкортостана, Пермского края, Удмуртии.

Смена будет работать в течение месяца. В программу лагеря включены изучение обрядов, национальных песен и танцев, ролевые игры. Также детей познакомят с эстрадным мастерством и фольклором, искусством художественной фотографии, ткачеством, техникой изготовления из бересты и соломы, журналистикой и театральным искусством. Здесь дети в доступной и увлекательной форме познакомятся с современными тенденциями не только удмуртской, но и в целом финно-угорской культуры и получат возможность творческого самовыражения, сообщают организаторы.