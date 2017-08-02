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Уфа   °

Уфимский хоккейный вечер: старшие и младшие «юлаевцы» уверенно «на коне»

СПОРТ

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Первый день августа оказался удачным для уфимских хоккеистов.

Сначала уфимский «Толпар» после двух поражений на домашнем «Кубке ХК «Салават Юлаев» разгромил нижнекамский «Реактор» — 6:1. Причём пять шайб влетело в ворота соседей в третьем периоде.

Удачно стартовал и основной хоккейный клуб Башкирии на Кубке Губернатора Нижегородской области. «Салават» выиграл у хозяев турнира — «Торпедо» — 3:0. Шайбами отметились Максим Гончаров, Тему Хартикайнен и Денис Куляш.

Теги: Хоккей, предсезонные турниры
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