Михаил Закомалдин побывал с рабочей поездкой в Аургазинском районе Фото: пресс-служба ГФИ по РБ



Михаил Закомалдин побывал с рабочей поездкой в Аургазинском районе Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

УФА, 1 августа 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Михаил Закомалдин побывал с рабочей поездкой в Аургазинском районе. Он ознакомился с социально-экономической инфраструктурой села Толбазы — посетил местное отделение многофункционального центра и новый детский сад, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора.

МФЦ в Толбазах открылся еще в начале 2014 года и сегодня его работа крайне востребована. Ежедневно специалисты обслуживают около 200 граждан. Офис поделен на три сектора – информирования, ожидания, приема заявителей. Михаил Закомалдин пообщался с посетителями, которые заверили, что время ожидания составляет не более 13 минут, и они его проводят с комфортом.

Сегодня в центре предоставляется 237 услуг – федеральных, республиканских и муниципальных органов власти. Кроме того, по сообщению управляющего офиса, сотрудники регулярно выезжают в соседние деревни с консультациями и на месте оказывают государственные услуги.

Главный федеральный инспектор также проинспектировал работу недавно открывшегося в райцентре детского сада «Акбузат» на 140 мест. Дошкольное учреждение было построено за счет федеральных (более 50 миллионов рублей) и республиканских средств. В садике работают восемь возрастных групп, которые посещают дети от 1,5 до 8 лет. Педагоги внедряют современные программы развития дошколят, делают упор на спортивные, музыкальные кружки и английский язык. Имеются логопедический и лингафонный кабинеты. Особое внимание уделено безопасности – в здании установлена мощная система видеонаблюдения. Родительская плата за детские сады в Аургазинском районе — одна из самых низких в регионе и составляет 1170 рублей за первого ребенка.

«Это лучший детский сад, что мне доводилось видеть, куда вложены, и с умом потрачены федеральные средства», — оценил работу дошкольного учреждения Михаил Закомалдин.

По итогам поездки главный федеральный инспектор провел совещание с главой администрации Аургазинского района. Зуфар Идрисов рассказал о государственных программах в области здравоохранения, строительства льготного жилья, сельского хозяйства, которые уже реализуются в районе, а также поделился перспективными планами развития социальной сферы и экономики на территории.