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1 августа Вторник

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Фильм о партизане из Башкирии с Сергеем Безруковым в главной роли получит господдержку

КУЛЬТУРА

Фильм о партизане из Башкирии с Сергеем Безруковым в главной роли получит господдержку Фото: ТАСС

Фильм о партизане из Башкирии с Сергеем Безруковым в главной роли получит господдержку Фото: ТАСС

УФА, 1 августа 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Фонд кино утвердил список из 35 проектов кинокомпаний, не входящих в число лидеров российского кинопроизводства, которым в 2017 году будет оказана финансовая поддержка. Среди фильмов, которым выделят финансирование — картина «Большая земля» с Сергеем Безруковым в главной роли, сообщается на сайте фонда.

«В списке поддержанных — 11 комедий, семь анимационных фильмов, пять хорроров, четыре военные драмы, — уточнили в Фонде кино. — Все проекты были оценены сценарной рабочей группой и экспертным советом Фонда кино на основе представленных кинокомпаниями материалов и презентаций во время очной защиты кинопроектов. Утвержденные попечительским советом проекты получили наивысшие оценки экспертного совета».

В частности, Фонд кино поддержит фильмы «Цой», который планирует снимать Алексей Учитель, «Герой» с Владимиром Машковым, «Гипноз» Валерия Тодоровского , «Кома» продюсера Рубена Дишдишяна, а также ленты «Жених-2» с Сергеем Светлаковым, «Снежная королева-4», «Волки и овцы-2», «Белка и Стрелка-3», «Большое путешествие» и другие.

Теги: кино
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