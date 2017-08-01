В Башкирии лагерь «Юный спецназовец» готовит подростков к армейской службе Фото: с сайта Минобразования РБ В Башкирии лагерь «Юный спецназовец» готовит подростков к армейской службе Фото: с сайта Минобразования РБ

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в Юматово начал работу республиканский военно-патриотический лагерь «Юный спецназовец-2017».

100 подростков, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в течение недели будут жить в условиях, приближенных к армейским будням. Строевая подготовка, маршировка, курс молодого бойца, спортивные соревнования, разборка-сборка оружия, практические учебно-тренировочные занятия по общей физической подготовке, рукопашному бою — весь спектр мероприятий направлен на то, чтобы подростки получили представление о солдатских буднях.

Кроме этого, мальчишкам расскажут о важнейших военно-исторических победах советской и российской армии; они ознакомятся с деятельностью сотрудников МВД по РБ.

Как отметили организаторы лагеря, Министерство образования РБ, его главная цель — формирование у подрастающего поколения устойчивых ориентиров на ведение здорового образа жизни; воспитание гражданственности и патриотизма, формирование активной жизненной позиции; формирование личной ответственности за свое поведение; укрепление физического и нравственного здоровья детей, подростков и молодежи.

Лагерь проводится совместно с Министерством внутренних дел по РБ.