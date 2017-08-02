2 августа в Уфе отметят день Воздушно-десантных войск России

УФА, 2 августа 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

2 августа Воздушно-десантные войска России отметят 87-ю годовщину со дня образования. В Уфе в этот день запланирована обширная праздничная программа. В 11 часов на площадке аэродрома «Забельский» в поселке 8 Марта начнется торжественная часть – героев праздника поздравят официальные лица, РОО «Ветераны ВДВ и спецнаназа Республики Башкортостан».

Далее гостей ждет культурно-развлекательная программа – театрализованное представление «Как воюет «десантура» позавидует любой…», показательные выступления ветеранов ВДВ и спецназа, спортсменов парашютистов, представителей Союза боевых искусств.

Кульминацией праздника станет авиашоу легкомоторной авиации.

Мероприятие будет сопровождаться праздничным концертом с участием мастеров искусств, творческих коллективов и самодеятельных исполнителей, сообщили в мэрии Уфы.