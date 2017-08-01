Правительство Башкирии утвердило проект планировки и межевания Восточного выезда из Уфы Фото: Олег Яровиков Правительство Башкирии утвердило проект планировки и межевания Восточного выезда из Уфы Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Правительство Башкортостана утвердило проект планировки и межевания территории линейного объекта «Восточный выезд из города Уфы».

Восточный выезд свяжет федеральную трассу М-5 «Урал» с проспектом Салавата Юлаева в Уфе. Начало участка — Восточный портал автодорожного тоннеля в створе мостового перехода через реку Уфа. Конец участка — пересечение с автомобильной дорогой федерального значения М-5 «Урал».

«В социально-экономическом плане после строительства дороги улучшится существующая транспортная связь. Предложенный вариант строительства дороги отвечает современным требованиям, позволяет максимально сохранить ценные сельскохозяйственные угодья с минимальным отрицательным влиянием на окружающую природную среду. Строительство проектируемой автомобильной дороги создаст дополнительные удобства для населения, обеспечит надежную и бесперебойную транспортную связь, — отметил на заседании Президиума Правительства Башкортостана председатель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Халит Махмудов.

Проект планировки и межевания территории разработан в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Башкортостан, генеральным планом города Уфы, генеральным планом Русско-Юрмашского сельсовета и проектом планировки жилого района Елкибаево — Федоровка — Самохваловка Калининского района Уфы.

1 июня 2017 года на площадке Петербургского международного экономического форума Башкортостан и ООО «Башкирская концессионная компания» (БКК), дочерняя компания группы ВТБ, подписали концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации платной автомобильной дороги в республике, нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал».

В рамках концессионного соглашения планируется завершение строительства тоннеля, строительство мостового перехода и автомобильной дороги, создание системы взимания платы и управления дорожным движением, а также механизированной базы для содержания и эксплуатации дорог.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Стамбуле Башкирская концессионная компания и ООО «Лимакмаращавтодороги», компания Группы Лимак (Турция) подписали договор на проектирование и строительство Восточного выезда из Уфы.