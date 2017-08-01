В Уфе в новом учебном году откроется школа на 550 учебных мест Фото: сайт администрации Уфы В Уфе в новом учебном году откроется школа на 550 учебных мест Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Новая современная школа на 550 мест откроется в уфимском микрорайоне Колгуевский. Все основные работы, связанные со строительством общеобразовательного учреждения, уже выполнены.

Здание состоит из пяти блоков, где предусмотрены учебные кабинеты для начального звена, игровые помещения для групп продленного дня, спальные для учащихся первых классов, а также интерактивный комплекс с набором современного оборудования, систем обучения, электронной библиотекой, медиатекой, компьютерные классы; актовый зал и зал ритмики, столовая, два спортивных зала, столярная мастерская для мальчиков и зал кулинарии и обработки ткани для девочек.

На территории школы будет размещаться девять спортивных площадок с современным искусственным покрытием, в том числе с профессиональным футбольным полем.

На все этажи здания школы предусмотрен доступ для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Это пандусы и два лифта, оборудованные специальными кнопками. Входная группа также оснащена пандусом, имеет твердое покрытие и защищена от атмосферных осадков, не допускает скольжения.

Кроме того, в башкирской столице идет возведение еще нескольких образовательных объектов. Это реконструкция и строительство нового корпуса СОШ №1 в центральной части города. Общая площадь нового здания составит более 11 тысяч квадратных метров.

Еще одна школа возводится в микрорайоне «Дема-8», она рассчитана на 825 мест. Помимо самого здания, здесь расположатся футбольное поле, круговые и прямые беговые дорожки, яма для прыжков в длину, универсальная спортивная игровая площадка. В новой школе будет функционировать 25-метровый бассейн на восемь дорожек.

Четырехэтажная школа строится и в Нагаево, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.