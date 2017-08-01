Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.06 ↑

EUR 70.46 ↓

1 августа Вторник

Уфа   °

В Башкирии 16-летний сын прокурора разбил служебную машину, а его отец организовал фиктивное ДТП

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии 16-летний сын прокурора разбил служебную машину, а его отец организовал фиктивное ДТП Фото: Олег Яровиков

В Башкирии 16-летний сын прокурора разбил служебную машину, а его отец организовал фиктивное ДТП Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам проверки республиканского УФСБ в отношении бывшего прокурора города Октябрьского, экс-сотрудника ГИБДД и бывшего водителя надзорного ведомства. Первый фигурант уголовного дела обвиняется по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Организация служебного подлога». Второй — в служебном подлоге, третий — в пособничестве в служебном подлоге.

В пресс-службе следственного управления СКР по РБ сообщили, что в Октябрьском ночью в ноябре 2015 года 16-летний сын прокурора города сел за руль служебной машины надзорного ведомства марки «Форд Фокус», не имея водительского удостоверения. Он попал в ДТП. Автомобиль получил значительные механические повреждения.

Прокурор города решил скрыть этот факт, чтобы избежать привлечения к дисциплинарной ответственности за то, что не смог сохранить имущество прокуратуры. Глава ведомства потребовал от начальника Госавтоинспекции и его подчиненного оформить фиктивные документы о ДТП.

Чтобы всё выглядело правдоподобно, водитель прокуратуры, действуя по указанию руководителя, на эвакуаторе вывез иномарку на другой участок местности, столкнул в кювет и дал ложные показания, что сам был за рулем и не справился с управлением. Прибывший на место «ДТП» сотрудник ГИБДД составил фиктивную схему и определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении водителя.

В декабре 2015 года прокурор был освобожден от должности и уволен из органов прокуратуры по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. Водитель также уволился по собственному желанию. В отношении сотрудника ГИБДД решение об увольнении приняло руководство МВД по РБ. В отношении сына прокурора города ранее уголовное дело направлено в суд. По нему имеется обвинительный приговор, не вступивший в законную силу. Сейчас дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением готовится к направлению в суд.

Теги: СКР по РБ, прокуратура, служебный подлог
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть