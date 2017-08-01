В Башкирии 16-летний сын прокурора разбил служебную машину, а его отец организовал фиктивное ДТП Фото: Олег Яровиков В Башкирии 16-летний сын прокурора разбил служебную машину, а его отец организовал фиктивное ДТП Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам проверки республиканского УФСБ в отношении бывшего прокурора города Октябрьского, экс-сотрудника ГИБДД и бывшего водителя надзорного ведомства. Первый фигурант уголовного дела обвиняется по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Организация служебного подлога». Второй — в служебном подлоге, третий — в пособничестве в служебном подлоге.

В пресс-службе следственного управления СКР по РБ сообщили, что в Октябрьском ночью в ноябре 2015 года 16-летний сын прокурора города сел за руль служебной машины надзорного ведомства марки «Форд Фокус», не имея водительского удостоверения. Он попал в ДТП. Автомобиль получил значительные механические повреждения.

Прокурор города решил скрыть этот факт, чтобы избежать привлечения к дисциплинарной ответственности за то, что не смог сохранить имущество прокуратуры. Глава ведомства потребовал от начальника Госавтоинспекции и его подчиненного оформить фиктивные документы о ДТП.

Чтобы всё выглядело правдоподобно, водитель прокуратуры, действуя по указанию руководителя, на эвакуаторе вывез иномарку на другой участок местности, столкнул в кювет и дал ложные показания, что сам был за рулем и не справился с управлением. Прибывший на место «ДТП» сотрудник ГИБДД составил фиктивную схему и определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении водителя.

В декабре 2015 года прокурор был освобожден от должности и уволен из органов прокуратуры по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. Водитель также уволился по собственному желанию. В отношении сотрудника ГИБДД решение об увольнении приняло руководство МВД по РБ. В отношении сына прокурора города ранее уголовное дело направлено в суд. По нему имеется обвинительный приговор, не вступивший в законную силу. Сейчас дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением готовится к направлению в суд.