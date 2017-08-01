В Уфе действуют вандалы: часть парка Победы осталась без освещения Фото: администрация Уфы В Уфе действуют вандалы: часть парка Победы осталась без освещения Фото: администрация Уфы

УФА, 1 августа 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В уфимском парке Победы вандалы повредили четыре прожектора и шесть кронштейнов, установленных вдоль пешеходного тротуара. Конструкция использовалась для освещения и в качестве подсветки для военной техники.

По сообщению городской администрации, на сегодняшний день в столице республики испорчено боле 200 светильников на сумму более 800 тысяч рублей. Совокупный ущерб от действий вандалов в Уфе составил более 5 млн рублей.

«Вандализм преследуется по закону, нарушитель может быть оштрафован или заключен под стражу. Если горожане стали свидетелями факта вандализма, нарушения общественного порядка, порчи общедомового имущества — они имеют полное право обратиться в правоохранительные органы. Кроме того, в городе действует МКУ «Центр общественной безопасности Уфы», который может оказать содействие органам правопорядка. Жители могут заявить о нарушениях в форме обратной связи на сайте учреждения», — в очередной раз призывают столичные службы.

Именно содействие горожан помогает сотрудникам правоохранительных органов в короткие сроки вычислить нарушителей и обязать их возместить причиненный ущерб. Подобные случаи нередки. Например, вандалы за свой счет восстановили секции барьерных ограждений на улице Менделеева в Уфе.