В Уфе успешно реализуется федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» Фото: администрация города В Уфе успешно реализуется федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» Фото: администрация города

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В администрации Уфы дана положительная оценка эксперименту при капитальном ремонте на улице Цюрупы, который проводится в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Здесь в минувшие выходные при укладке верхнего слоя «дорожной одежды» на участках от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина и от улицы Пушкина до улицы Октябрьской революции движение транспорта было полностью перекрыто.

Как отметили сегодня на оперативном совещании в мэрии, дороги с качественным дорожным покрытием можно получить только при соблюдении всех технологических циклов. Для обеспечения прочного сцепления нижнего и верхнего слоев асфальта, полимеризации покрытия необходимо полное перекрытие движения транспорта, как это делается во многих странах. Такая же практика применяется в Москве.

Однако при этом в мэрии подчеркнули, что перекрытие только одной полосы дороги для ремонта, когда рядом продолжает двигаться транспорт и несознательные водители едва ли не через пять минут заезжают на свежеуложенный асфальт, не позволяет добиться качественной работы.

Поэтому городским дорожным службам поручено обеспечить полное перекрытие движения на участках ремонтируемых улиц во время укладки верхнего слоя асфальтового покрытия и его полимеризации. Это необходимая и неизбежная мера для общего блага уфимцев, пояснили в мэрии.

Немаловажно, что для минимизации неудобств горожан основной объем ремонтных работ проводится в ночные часы.

Всего в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Уфе в строительном сезоне 2017 года будет капитально отремонтировано 29 участков улично-дорожной сети, включая и улицу Цюрупы.

На улицах с повышенной интенсивностью движения применяется полимерасфальтобетон. Асфальтобетон на основе полимерно-битумного вяжущего отличается от классического асфальтобетона повышенной стойкостью к деформации, высокой прочностью, водо- и морозостойкостью, теплоустойчивостью и упругостью как при кратковременном, так и при длительном действии нагрузки. Кроме того, используется щебень изверженных и метаморфических горных пород с высокими показателями сопротивления дробимости и истираемости.

В строительный сезон-2016 на территории Уфы такой асфальтобетон использовался при проведении дорожных работ на улице Кирова, на подходах к мостовым переходам через реку Белая в створе улицы Города Галле, а также на участке улицы Ленина — от улицы Пушкина до Революционной и на мосту через реку Уфа в районе Каменной переправы.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, перечень улиц и автомобильных дорог, включенных в проект, составлен исходя из «маятниковой» трудовой миграции, осуществляемой населением в пределах одних суток, а также из показателей загруженности улиц.

Все участки капитального ремонта проезжих частей улиц обозначены на разработанной администрацией Уфы интерактивной карте ремонта дорог. Каждый уфимец, зайдя на карту, может видеть их и планировать свой маршрут таким образом, чтобы объехать участки, где имеется затруднение движения либо перекрыта дорога.

С учетом того, что многие автолюбители привыкли выстраивать свой маршрут, ориентируясь по сервису «Яндекс.Пробки», заключено соглашение с компанией «Яндекс», согласно которому участки уфимских дорог, где ведется ремонт, отображаются в сервисе «Яндекс.Пробки». Этот продукт отображается как на телефонах, компьютерах, так и на навигаторах.

Информация о перекрытиях участков дорог и ходе реализации капитального ремонта проезжих частей публикуется на официальном сайте администрации Уфы, в социальных сетях, а также в уфимской группе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».