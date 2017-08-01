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1 августа Вторник

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От грибков до брюшного тифа: в Госкомитете Башкирии по ЧС предостерегли десантников от купания в фонтанах

ОБЩЕСТВО

От грибков до брюшного тифа: в Госкомитете Башкирии по ЧС предостерегли десантников от купания в фонтанах Фото: автор

От грибков до брюшного тифа: в Госкомитете Башкирии по ЧС предостерегли десантников от купания в фонтанах Фото: автор

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане, как и по всей России, 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск. В пресс-службе Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям сообщили, что многие десантники традиционно заканчивают праздник купанием в фонтане. Спасаясь от жары, в воду прыгают и дети.

В ведомстве проинформировали, почему нельзя купаться в фонтанах:

— из-за возможности заражения, так как вода циркулирует по замкнутому контуру;

— из-за опасности получения травмы об оборудование фонтана;

— из-за нарушения общественного порядка — могут возникнуть проблемы с законом.

Фонтан — это механизм, у которого на дне могут располагаться разные осветительные приборы, провода, трубы и насос. Переплетение труб, через которые вода устремляется ввысь, спрятано под водой. Если человек оказался в фонтане, он может застрять, упасть, захлебнуться. Есть риск получить удар током.

Кроме того, фонтан — это «хранилище» заразных заболеваний.

«В нем могут купаться и животные, и птицы, и больные люди, и бездомные. Есть вероятность заразиться — от банальных грибков до менингита и брюшного тифа. От животных может достаться токсоплазмоз, менингопневмония. Вода в фонтанах обновляется раз в неделю, и это в лучшем случае. Фонтан — это не бассейн. И купаться в нем запрещено!», — подчеркнули в ведомстве.

Теги: Госкомитет РБ по ЧС, День ВДВ
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