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1 августа Вторник

Уфа   °

Уфимка Айгуль Ахметшина во Франции повторила историю Золушки

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Уфимка Айгуль Ахметшина дебютировала в главной партии в опере Россини «Золушка» на музыкальном фестивале во Франции. Как призналась 21-летняя певица, история Золушки очень символична для нее. Именно ария Золушки недавно принесла ей победу на конкурсе «Belvedere» и именно эта роль стала ее звездным часом.

«Вся моя жизнь перевернулась, как в сказке, в один миг! «Золушка» — моя первая опера. И я, естественно, волновалась. Но здесь оказалась потрясающая атмосфера, невероятно дружная команда, хорошая организация. Мы здесь, как одна большая семья, в которую я влилась сразу. Среди солистов я одна из самых молодых и не опытных, но, судя по отзывам и совместной работе, не уступаю в профессионализме, — рассказала Айгуль Ахметшина. — Солисты в этом году были потрясающие, невероятно сильный состав опытных певцов, выступающих по всему миру. И я счастлива, что мой дебют был именно на этом фестивале. Колоссальную поддержку я ощущала от оркестра, хора и зрителей».

Фестиваль «Opera De Bauge» в этом году юбилейный, отмечает 15-й сезон. Основатели фестиваля — Джон и Бернадетт Гримметты. Первый фестиваль прошел в 2003 году. В начале фестиваля приглашались начинающие певцы, сейчас есть возможность приглашать как опытных и знаменитых певцов, так и молодое поколение. Ежегодное число зрителей составляет три тысячи человек. Режиссером-постановщиком выступила Бернадетт Гримметт, дирижировал Константинос Диминакис, руководитель венского оркестра «Orpheus Kammerorchester Wien».

«В день премьеры всё было, как в тумане. Я очень волновалась, но когда вышла на сцену, волнение куда-то ушло, и я растворилась в своей героине, — вспоминает Айгуль. — Когда я вышла на поклоны, зал взорвался. Аплодировали стоя, кричали «бис», этот момент невозможно описать словами. Единственная мысль, которая промелькнула: «Как жаль, что этого сейчас не видят моя мама и мой педагог Наиля Юсупова».

Башкирской Золушке прочат хорошую мировую карьеру. Впереди у Айгуль Ахметшиной еще два спектакля «Золушка» — 3 и 6 августа.

Теги: опера
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