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1 августа Вторник

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Юные башкирские мастера игры в шашки примут участие в первенстве Европы

СПОРТ

Юные башкирские мастера игры в шашки примут участие в первенстве Европы Фото: Олег Яровиков

Юные башкирские мастера игры в шашки примут участие в первенстве Европы Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня, 1 августа, в белорусском Витебске стартовало молодежное первенство Европы по международным шашкам. В нем выступят свыше 10 юных шашистов из Уфы и Ишимбая.

Около 250 участников из 19 стран поборются за призовые места в пяти возрастных группах, среди юношей и девушек, в трех программах.

В основной, классической, программе за сборную России играют восемь спортсменов Башкортостана, семеро из них занимаются в группе подготовки профессионального шашечного клуба «Башнефть».

В самой младшей возрастной группе European Hopes-Girls(Европейские надежды), где сыграют девочки до 10 лет, выступит дебютантка международных соревнований Ярослава Ватолина (Ишимбай).

Остальные семь участников имеют богатый опыт выступлений на подобных молодежных форумах шашистов. Каждый из них хотя бы один раз поднимался на самую верхнюю ступеньку пьедестала.

В группе мини-кадетов Minicadets-Boys (юношей до 13 лет) выступит уфимец Тамерлан Ахмеров, у кадетов (юношей до 16 лет) — кандидат в основную национальную сборную Даниил Ильин (Уфа). У юниорок до 19 лет (Juniors-Girls ) за победу сразятся жительница Ишимбая Агата Парахина и уфимка Кристина Осипова, до 26 лет — студентка Башкирского государственного медицинского университета Руфина Аюпова и школьница Айгиза Мухаметьянова.

После завершения классической программы, 8 и 9 августа, начнется быстрая и молниеносная программа. Также в рамках турнира 7 августа пройдет II неофициальное молодежное первенство Европы по решению шашечных композиций.

В блице и рапиде к участникам классической программы присоединятся другие шашисты — те, кто не смог отобраться на европейскую «классику» по итогам основной программы российского первенства, а также те, кто отличился в коротких программах национального отбора. Здесь команду Башкортостана пополнят участники группы до 10 лет «надежды»: Тимур Мазитов, Георгий Косарев, Руфина Тавлыкаева, Камила Валиева, сообщили в пресс-службе шашечного клуба «Башнефть».

Теги: международные шашки, первенство Европы
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