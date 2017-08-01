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1 августа Вторник

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В Башкирии в реке Стерля найден труп мужчины

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии в реке Стерля найден труп мужчины Фото: автор

В Башкирии в реке Стерля найден труп мужчины Фото: автор

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС по Башкортостану 1 августа в 12.10 поступило сообщение о происшествии на воде. На место выехали десять спасателей и четыре спецмашины. В реке Стерля около села Новая Отрадовка в Стерлитамакском районе был найден труп мужчины.

«Сотрудники Аварийно-спасательной службы Стерлитамака извлекли тело утонувшего мужчины, 1957 года рождения. По предварительным данным, причиной его гибели стало купание в необорудованном месте», — сообщила агентству «Башинформ» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по РБ Елена Мавлютова.

В ведомстве призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, правила поведения на воде и вблизи водоемов. Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. При этом обязательно предварительно пройти медицинское освидетельствование и ознакомиться с правилами внутреннего распорядка мест для купания.

Теги: происшествие на воде, МЧС
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