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1 августа Вторник

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В России на интернет-портале «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов» размещен огромный архив данных

КУЛЬТУРА

В России на интернет-портале «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов» размещен огромный архив данных Фото: Олег Яровиков

В России на интернет-портале «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов» размещен огромный архив данных Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в России открывается интернет-портал «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов». Это совместный проект Минобороны РФ и Федерального архивного агентства.

На портале размещена информация о солдатах русской армии, участвовавших в Первой мировой войне. Проект уже включает примерно 2,5 млн карточек, содержащих сведения о погибших, раненых, попавших в плен и пропавших без вести солдат. Позднее планируется открыть доступ ко всей картотеке, которая включит в себя более 9 млн карточек.

Презентация проекта состоится в Москве под эгидой Российского исторического общества. Она приурочена ко Дню памяти российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны. В рамках мероприятий, посвященных памяти о Первой мировой войне, будет открыта выставка о состоянии довоенной России.

Теги: память
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