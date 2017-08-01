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1 августа Вторник

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Информация о заложенной на железнодорожном вокзале бомбе не подтвердилась - Росгвардия по Башкирии

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Информация о заложенной на железнодорожном вокзале бомбе не подтвердилась - Росгвардия по Башкирии Фото: группа «Советский район Уфа», Vk

Информация о заложенной на железнодорожном вокзале бомбе не подтвердилась - Росгвардия по Башкирии Фото: группа «Советский район Уфа», Vk

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе днем 1 августа из здания железнодорожного вокзала эвакуировали 300 человек. Поступила информация о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщается в группе «Советский район Уфа» «ВКонтакте» со ссылкой на данные Управления гражданской защиты по району.

Все спецслужбы были направлены туда по алгоритму.

«Поступило сообщение о заложенной бомбе на железнодорожном вокзале, поэтому мероприятия проводились на всех вокзалах республики. Были задействованы экипажи групп задержания в городах Уфа и Стерлитамак. По результатам проверки информация не подтвердилась. Саперная группа ОМОН была в полной готовности, но не привлекалась», — прокомментировала агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по РБ Наталья Трутнева.

В ведомстве отметили, что не во всех случаях тревога бывает ложной.

«Если вы обнаружили подозрительный предмет, то по возможности выясните, кто именно мог его оставить. Не пытайтесь самостоятельно осмотреть или переместить предмет. Отойдите на безопасное расстояние или найдите надежное укрытие. Сообщите о находке в экстренные службы и дождитесь их прибытия. Не допускайте приближения посторонних лиц к подозрительному предмету», — дали советы гражданам в республиканской Росгвардии.

Теги: Росгвардия, бомба
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