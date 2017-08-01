Константин Толкачев: «Закон о защите прав дольщиков не должен носить «спящий» характер» Фото: Олег Яровиков Константин Толкачев: «Закон о защите прав дольщиков не должен носить «спящий» характер» Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный закон нацелен на защиту прав участников долевого строительства и предполагает в том числе создание так называемого компенсационного фонда. Это должно коренным образом изменить ситуацию на рынке долевого строительства. Фонд заменит собой страхование и банковское поручительство ответственности застройщиков. В законе определяется размер обязательных взносов застройщиков, порядок их внесения и выплаты возмещения дольщикам, если застройщик обанкротился. Закон устанавливает фиксированный размер взносов застройщиков в фонд на уровне 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве. Закон также устанавливает жесткие требования к объемам собственных средств застройщиков и ряд других мер, ограничивающих риски граждан при участии в долевом строительстве.

«Работа над данным законодательным актом велась довольно напряженно. В Государственной Думе проводились дискуссии, консультации с участием экспертов, парламентские слушания. Депутаты Государственного Собрания республики вместе со своими коллегами из других регионов тоже участвовали в этих мероприятиях, вносили предложения, — прокомментировал вступление в силу закона Председатель Государственного Собрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — В ходе доработки были изменены многие положения законопроекта и даже его название. Тема защиты прав обманутых дольщиков актуальна для всех регионов страны, в том числе для Башкортостана. У нас насчитывается около двух тысяч граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, и тот факт, что в соседних регионах их больше, не должен служить утешением. Сейчас главное, чтобы новый закон действовал максимально эффективно, а не носил «спящий» характер. Тот факт, что многие положения закона вступают в силу не сразу, а после переходного периода, на который отводится почти год, не должен усыплять бдительность. Времени на самом деле меньше, чем кажется. И время это дано на отработку механизмов реализации закона, на анализ изменений и перестройку экспертного сообщества и участников рынка жилищного строительства под новые правила. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации уже начало серию консультаций с экспертами и застройщиками по правоприменению закона. Депутаты Государственного Собрания республики также участвуют в этих мероприятиях Минстроя России, вносят свои предложения и рекомендации».

О проблеме обманутых дольщиков не раз говорил и глава республики Рустэм Хамитов. В недавнем интервью телеканалам «БСТ» и «Россия 24» он отметил, что власти республики постараются найти приемлемые для обманутых дольщиков варианты развития событий.

«Мне очень жаль своих земляков, наших граждан, которые попали в лапы мошенников. Безусловно, я переживаю эту беду точно так же, как и они. Перекладываю часть вины и на правительство, которое вовремя что-то не рассмотрело, и на мэрии городов, муниципалитеты, которые допустили такого рода развитие событий», — сказал глава республики. При этом он отметил, что ежедневно запрашивает информацию о проблемных объектах. «Надо сказать, что работа активизировалась. Госкомитет по строительству и правительство эту тему выдвинули в разряд приоритетных, и соответствующие действия на сегодняшний день уже предприняты», — сказал Рустэм Хамитов.