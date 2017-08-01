В Башкирии выбрали лучшего маляра-строителя Фото: Госкомитет по строительству и архитектуре РБ, администрация Туймазинского района





В Башкирии выбрали лучшего маляра-строителя Фото: Госкомитет по строительству и архитектуре РБ, администрация Туймазинского района

УФА, 1 августа 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане выбрали лучшего маляра-строителя. Итоги республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» подвели в городе Туймазы на объекте ООО «Строительная фирма № 3». Это строящийся многоэтажный жилой дом по ул. Кольцевая, 23, который входит в программу расселения граждан из аварийного жилья.

За звание «лучшего» боролись 24 специалиста из 12 организаций строительного комплекса республики. Участники конкурса соревновались не только на «квадратных метрах», но и продемонстрировали свои знания в технологии работ, требований по охране труда. В то время, как конкурсанты отвечали на вопросы комиссии, группа экспертов проводила оценку выполненных практических заданий.

На практическом этапе конкурсанты должны были оклеить обоями две предложенные комнаты, от каждой организации участвовало два человека. Результаты оценивались по нескольким показателям: объему выполненных работ, качеству, культуре производства, применению инновационных инструментов и приспособлений.

По итогам конкурса первого места и звания «Лучший маляр строительного комплекса РБ» удостоились жительницы города Туймазы, специалисты ООО «Строительная фирма №3» Алина Гирфанова и Раушания Хабибуллина.

Второе место заняли маляры ООО «Строй-Лидер» Гульнара Сайфутдинова и Наталья Севостьянова.

На третьем месте оказались специалисты ООО «Производственно-строительный комплекс №6» Нурзия Муллакаева и Наталья Солнцева.

В отдельной номинации Федерацией профсоюзов Башкортостана была отмечена самая молодая участница конкурса.

Также было объявлено, что победители получат денежное вознаграждение и грамоты Министерства труда и социальной защиты населения РБ.

Ежегодно в преддверии профессионального праздника Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре проводит конкурс профессионального мастерства по следующим номинациям: «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший маляр», «Лучший плиточник».

По трем номинациям в этом году конкурс проходит уже в одиннадцатый раз.